Niels Albert onthult de geheime tekenen bij Thibau Nys: "Je moet er eens op letten"

Thibau Nys maakte de afgelopen weken heel wat indrukt in het veld. Niels Albert wist in Lokeren al snel dat Nys aan het langste eind zou trekken.

Met drie zeges in drie weken heeft Thibau Nys zijn slechte start helemaal uitgewist. In zijn eerste twee crossen in Beringen (12de) en Ruddervoorde (13de) draaide het nog vierkant bij Nys door ziekte tijdens zijn voorbereiding.

Met zeges in Overijse, op het EK en in Lokeren lijkt het opnieuw goed te zitten met de vorm van Nys. Niels Albert zag in Lokeren al snel tekenen bij Nys dat hij goed was en dat ook niet kon wegsteken.

"Je moet er eens op letten: als hij aan zijn broek begint te frunniken en achterom begint te kijken, dan heeft hij overschot", zegt Albert bij Het Laatste Nieuws. Maar Albert is ook lovend voor de kwaliteiten van Nys.

Dubbel weekend voor Thibau Nys

"Daar bovenop is Thibau een heel slimme coureur: hij durft wachten, hij gaat in het wiel zitten, hij laat de anderen eerst hun bord leeg eten, pas dan haalt hij zijn eigen troeven boven. De concurrentie gaat de komende crossen nog veel miserie met hem hebben."

Dit weekend rijdt Nys de Superprestige in Merksplas (16 november) en de X2O Trofee in Hamme (17 november). Het wordt een van zijn enige dubbele weekend van het seizoen, al wordt ook de kerstperiode nog druk.