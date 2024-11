Revelatie van Visma-Lease a Bike is klaar en duidelijk: "Ben niet geïnteresseerd"

De Amerikaan Matteo Jorgenson was een van de beste transfers van 2024. Bij Visma-Lease a Bike zette Jorgenson een stevige stap vooruit, maar blijft bescheiden.

Bij Movistar liet Matteo Jorgenson zich al opmerken met onder meer een rit- en eindzege in de Ronde van Oman, een tweede plaats in het eindklassement van de Ronde van Romandië en een vierde plaats in de E3 Saxo Classic.

Dit jaar maakte Jorgenson de overstap naar Visma-Lease a Bike en zette daar ook een grote stap vooruit. Zo won hij dit voorjaar verrassend Parijs-Nice en Dwars door Vlaanderen en werd hij achtste in de Tour.

Jorgenson past voor leidersrol in grote ronde in 2025

Wat zijn doelen worden in 2025, weet Jorgenson nog niet. "Ik heb interesse in het doen van een grote ronde, maar ik ben niet geïnteresseerd in een leidersrol", zegt Jorgenson duidelijk in de podcast Geraint Thomas Cycling Club.

"Ik zou liever de Tour met Jonas (Vingegaard, nvdr.) doen en meer leren. Ik vind de Tour ook gewoon heel tof. Als ik de Giro zou doen, zou ik de klassiekers en de Tour niet op dezelfde manier kunnen doen. Ik zou liever een soortgelijk jaar hebben als ik dit jaar heb gehad."

Toch heeft hij ook eigen ambities. "Na de Tour van dit jaar wil ik ooit wel een keer een klassement rijden in een grote ronde. Dat is mogelijk, maar ik weet niet of ik kan winnen. Als Jonas, Remco Evenepoel of Tadej Pogacar aan de start staan..."