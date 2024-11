Nieuwe bondscoach wil extra job niet laten schieten: "Laten opnemen in mijn contract"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Serge Pauwels werd woensdag voorgesteld als nieuwe bondscoach. Het is uitkijken of hij ook nog co-commentator mag zijn in het wielrennen.

Serge Pauwels is de opvolger van Sven Vanthourenhout bij het wegwielrennen. Het is uitkijken of hij zijn job als co-commentator bij Christophe Vandegoor zal moeten opgeven tijdens de Tour de France. “Al ben ik helemaal niet zeker dat ik hem zal kwijtspelen”, klinkt het bij de man van Sporza. “We hebben daar al over gesproken in de afgelopen Tour. Stel dat je ooit bondscoach wordt, wat dan?” Pauwels wil graag commentator blijven. “Toen zei hij: ‘Ik doe dit zo graag, ik denk dus dat ik in mijn contract ga laten opnemen dat ik hier kan verderdoen’”. Met zijn zachte karakter zal Pauwels een goede indruk maken. “Hij is hoe dan ook een heel meegaand iemand en zal altijd op een zachte manier te werk gaan. Ik heb hem nog nooit horen roepen of boos zijn. Dat zijn straks dus zeer positieve kwaliteiten.” Al moet hij natuurlijk wel werken met echte winnaars. “Alleen: wat als hij voor een groep met haantjes of topsporters staat die willen winnen? Daarover is het nu nog moeilijk oordelen. We zitten met veel verschillende ego's, dus daar zal hij tussen moeten schaatsen als een volleerd politicus.”