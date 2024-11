Serge Pauwels zegt hoe zijn relatie met Remco Evenepoel en Wout Van Aert is

Een nieuwe bondscoach, dat wordt ook voor de renners zelf aanpassen. Met Serge Pauwels koos Belgian Cycling echter voor heel veel continuïteit.

Het stond in de sterren geschreven dat Serge Pauwels de opvolger van Sven Vanthourenhout zou worden. En zo geschiedde het ook.

De afgelopen jaren was hij assistent van Sven Vanthourenhout op de WK’s en EK’s en dat maakt het natuurlijk een pak gemakkelijker om op de ingeslagen weg verder te gaan. Dat zal voor Belgian Cycling ongetwijfeld meegespeeld hebben in het maken van hun keuze.

Het is uitkijken welke relatie de nieuwe bondscoach heeft met kleppers als Wout van Aert en Remco Evenepoel. “Ik was bij alle ontmoetingen aanwezig en zat regelmatig in de auto. Ik zat bijvoorbeeld altijd achter een van hen tijdens de tijdritten. Hen kennen is dus een voordeel”, vertelt Pauwels aan La Dernière Heure.

Welke rol hij in hun zoektocht naar nog meer goud zal hebben? “Mijn rol zal zijn om te proberen de best mogelijke omgeving voor hen te creëren. Ze werken in de World Tour, waar de eisen erg hoog zijn. En het is aan mij om ze dezelfde ondersteuning te geven als ze bij de nationale ploeg zijn. Op het gebied van voeding, voorbereiding en strategie.”

Alleen het koersen moeten de renners zelf nog doen. “Ik ga ze niet leren hoe ze moeten fietsen, dat weten ze al”, eindigt Pauwels met een kwinkslag.