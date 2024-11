Toekomstige ploegmaat van Van der Poel krijgt stevig verdict na cross in Niel

Emiel Verstrynge (22) staat een tijdje aan de kant met een blessure. De Belgische crosser liep die blessure maandag op in Niel.

Tijdens de Jaarmarktcross in Niel liep het mis voor Emiel Verstrynge. Volgens WielerFlits heeft de veldrijder van Crelan-Corendon daar een spierscheurtje in de hamstrings opgelopen en is hij enkele weken buiten strijd.

Voor Verstrynge een domper, want hij had nog maar vier crossen gereden dit seizoen. In Beringen werd hij meteen zesde, maar daarna verliep het veel moeilijker. In Ruddervoorde werd hij 28ste, in Overijse 17de en in Niel 10de.

Volgens ploegmanager Thomas Sneyers gaven die recente uitslagen wel een vertekend beeld van wat Verstrynge in zijn mars heeft. Sneyers verwachtte dat Verstrynge zich opnieuw zou kunnen tonen, maar dat zal er dus niet van komen.

Verstrynge wordt ploegmaat van Van der Poel

Op de weg deed Verstrynge het dit jaar nog uitstekend. Zo werd hij negende in Parijs-Roubaix voor beloften en vierde in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. In de Ronde van de Toekomst werd Verstrynge tweede in een etappe.

Bij Alpecin-Deceuninck geloven ze alleszins in de kwaliteiten van Verstrynge als wegrenner, want de komende twee jaar maakt hij deel uit van het WorldTour-team. Nu staat Verstrynge dus enkele weken aan de kant.