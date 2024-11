🎥 UCI doet stevig de wenkbrauwen fronsen met Van Aert, Van der Poel en Pidcock

Op 24 november gaat de Wereldbeker veldrijden van start in Antwerpen. En dat zonder Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Lars van der Haar.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock doken de voorbije jaren pas in eind november of begin december het veld in. De UCI en rechtenhouder Flanders Classics pasten daarom de kalender van de Wereldbeker aan.

De trip naar Amerika werd na zo'n tien jaar geschrapt en de Wereldbeker gaat dus maar van start eind november. Vorig seizoen waren er eind november al vier manches afgewerkt, twee seizoenen geleden zelfs al zes manches.

Enkel Van Aert, Van der Poel en Pidcock in UCI-video

Door de latere start van de Wereldbeker hoopte de UCI dat Van Aert, Van der Poel en Pidcock in meer manches aan de start zouden staan. Op hun sociale media pakte de UCI ook uit met een video om de start van de Wereldbeker aan te kondigen.

"De winter komt eraan en dus ook de grote kanonnen!", staat erbij. In de video zien we enkel beelden van Van der Poel, Van Aert en Pidcock. Vreemd, want Van Aert slaat de eerste vier manches zeker over, over Van der Poel en Pidcock is er zelfs geen nieuws.

Het is alleszins ook pijnlijk voor Eli Iserbyt, Thibau Nys, Laurens Sweeck en alle andere crossers die wel al een maand aan het crossen zijn en de eerste manches van de Wereldbeker zullen kleuren.