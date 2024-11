Tourwinnares Niewiadoma trapt nog eens stevig na naar "bittere" Vollering: "Karma"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Tour de France Femmes was dit jaar bijzonder spannend. Uiteindelijk trok de Poolse Kasia Niewiadoma aan het langste eind en won ze de Tour met slechts vier seconden voorsprong op Demi Vollering.

Bij de mannen domineerde Tadej Pogacar van start tot finish de Tour, bij de vrouwen was de strijd om de gele trui veel spannender. Alles werd beslist in de laatste etappe, met Vollering die dus uiteindelijk vier seconden tekort kwam voor de eindzege.

Na de aankomst verzamelden de rensters voor het eindpodium in een aparte ruimte. "Ik vond het leuk om daar binnen te stormen... super blij, klaar om te vieren", zegt Niewiadoma bij Cyclingnews.

"Maar er hing een begrafenissfeer. Ik keek naar de gezichten en ik zag Demi, niemand praatte. En ik zei: 'Goed gedaan, meiden. Gefeliciteerd met een zware etappe'. Ik kreeg geen reactie. Ik dacht: 'Oké, ik ben weg'. Ik kleedde me dan maar buiten om."

Niewiadoma over karma voor Vollering

"Ik kon de bitterheid voelen van Demi, van SD Worx en van Demi's fans. En dat is raar, want wij als team hebben Demi niks misdaan. Valpartijen horen bij het wielrennen", verwijst Niewiadoma naar de val van Vollering in de vijfde etappe waarbij ze heel wat tijd verloor.

"Het gaat erom hoe mensen er mee omgaan, maar het gaat ook om het leven en hoe karma je soms terug pakt. Demi en haar team gaven vol gas in de Tour van 2022 toen Annemiek van Vleuten pech had", stelt Niewiadoma.

"Niemand herinnert zich dat, omdat Van Vleuten daarna aanviel en de Tour won. Ik kan me elke koers nog heel goed herinneren. Ik heb respect voor Demi, maar ik kreeg een vreemde vibe van haar. En nogmaals, het is niet door mij dat ze gevallen is."