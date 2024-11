Ex-Tourwinnaar zit met grote vrees over sommige renners: "Net als bij Remco Evenepoel en Tadej Pogacar veel ambitie"

Sommige renners zitten in een lastig parket, zo ziet een ex-Tourwinnaar. Om het van Pogacar of zelfs Evenepoel te halen: dat is niet simpel.

Pedro Delgado (rechts op de foto bovenaan) analyseert bij persbureau EFE de huidige toestand van het Spaanse wielrennen in het rondewerk. Hij vreest dat het nog lang wachten kan zijn op succes op het hoogste niveau. De Spanjaarden hebben wel renners als Mas, Landa, Ayuso en Rodriguez. Of één van hen hun land een Tourzege kan bezorgen, is zeer twijfelachtig.

Mas draait nu al enkele jaren mee. Hij maakt het meeste kans in de Vuelta en zelfs in die grote ronde is het voorlopig net niet. Landa rijdt ondertussen in dienst van Evenepoel. Voor Ayuso en Rodriguez is er wel nog hoop, maar ook zij zijn nog ver verwijderd van het niveau die de beste klimmers van het peloton halen op het voor hen belangrijkste moment.

Pogacar, Vingegaard en Evenepoel heersen aan de top

"Er is een generatie van renners die riskeert een oplawaai te krijgen aan de top, omdat het jongens zijn die nog zo jong zijn. Ze hebben wel veel ambitie, net als de Sloveen Tadej Pogacar, de Deen Jonas Vingegaard en de Belg Remco Evenepoel. Het enige geluk is dat mannen als Juan Ayuso en Carlos Rodriguez nog jong zijn", vindt Delgado.

De Tourwinnaar van 1988 weet dat deze landgenoten van hem nog tijd hebben. 'Misschien lukt het volgend jaar nog niet en misschien het jaar daarna ook nog niet. Ik heb er zelf vijf jaar over gedaan om de Tour te winnen, vanwege verscheide redenen. Er zijn twee renners waar we van willen zien hoe ze in 2025 antwoorden en dat zijn Ayuso en Rodriguez."

Onzeker of potentieel volstaat voor Ayuso en Rodriguez

Er is geloof in hen, maar tegelijkertijd lijken ze ook vast te zitten. "Dit zijn renners met veel potentieel, het is momenteel moeilijk om hen te zien winnen tegen de andere toppers."