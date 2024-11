Iljo Keisse moest lachen met Remco Evenepoel: "Was niet zijn sterkste prestatie"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met Iljo Keisse heeft Remco Evenepoel een ploegleider met veel ervaring op de piste. Maar een echt groot talent op de piste ziet Keisse niet in Evenepoel.

Remco Evenepoel is als tweevoudig wereldkampioen tijdrijden en olympisch kampioen tijdrijden een van de beste renners ter wereld tegen de klok. Soms wordt wel eens geopperd dat Evenepoel het werelduurrecord zou moeten aanvallen.

Dat staat nu op de naam van Filippo Ganna met 56,792 kilometer, de Italiaan is een absolute wereldtopper op de baan. Toch ziet Iljo Keisse niet meteen een topper in Remco Evenepoel op de piste.

Keisse over Evenepoel op de piste

"Hij is eens een keertje meegekomen op zo’n pistetraining. (grinnikt) Dat was, euh, niet de sterkste prestatie die ik ooit van hem gezien heb. Een beetje houterig", zegt Keisse bij Gazet van Antwerpen.

Maar Keisse is er wel zeker van dat Evenepoel met wat training ook goed op de piste zou rijden. Een lichtgewicht zoals Simon Yates is in 2013 ook nog wereldkampioen puntenkoers geworden.

"Een ongelooflijke pistier zie ik niet in Remco, daarvoor mist hij dat flyerige in de bochten, maar zet hem in de individuele achtervolging en die gaat dat op termijn ook kunnen. Remco rijdt nu ook beter naar beneden dan vroeger. Op één voorwaarde: je moet ze wel de tijd geven om dat te leren."