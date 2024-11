Thibau Nys laat de zelfkritiek niet los maar komt met stevige waarschuwing voor tegenstanders in Hamme

Thibau Nys had het zaterdagavond moeilijk om de zelfkritiek los te laten. Hij keek in eigen boezem nadat hij de overwinning in Merksplas misliep.

Nys zei in zijn flashinterview al dat het zijn eigen schuld was dat hij niet kon zegevieren. Toen hij later VTM te woord stond, was hij nog niet van gedachten veranderd en bleef hij even hard voor zichzelf. Dat hij de derde plek dan nog afstond aan ploegmaat Lars van der Haar, zodat die leider kon worden, daar kon Nys al beter mee leven.

"Die podiumplaats kan mij niet zoveel schelen, ik had gewoon heel graag de cross gewonnen. Zeker als je de benen hebt om dat te doen, is dat jammer als het niet lukt. Dan moet je de fout allen bij uzelf zoeken. Ik doe alles perfect tot de laatste halve ronde, maar ben dan veel te passief en veel te laks", beoordeelt Nys zijn eigen koersgedrag.

Thibau Nys teleurgesteld

"Als je dan het gevoel hebt dat je de power hebt om dat recht te zetten, is dat wel leuk. Als je de ruimte niet meer krijgt omdat je zelf te lang hebt gewacht, kun je niet anders dan daar teleurgesteld over zijn. Het is een weggesmeten overwinning", is het strenge oordeel van de Europese kampioen veldrijden, die dus ontgoocheld achterblijft.

Het was ook wel een atypische wedstrijd in Merksplas, want ze bleven met velen lang samen. "Er lagen veel hobbels, het was veel stuiteren. Er waren weinig stukken om echt de gas open te draaien. Ik had er wel vertrouwen in, maar ik weet niet waarom het dan uiteindelijk zo passief was. Het is niet van mijn gewoonte. Ja, sowieso is dit een gemiste kans."

Nys gaat de beuk erin gooien in Hamme

Een verklaring vindt Nys dus niet meteen, maar hij moet niet lang wachten oop een kans op revanche. "In Hamme? De beuk erin", belooft hij.