Thibau Nys geeft zijn podiumplaats met opzet weg: "Kwaad op mezelf"

Thibau Nys is er niet in geslaagd om de Superprestige in Merksplas te winnen. De Europese kampioen streed mee voor het podium, maar schonk de derde plaats nog weg aan zijn ploegmaat Lars van der Haar.

De voorbije weken had Thibau Nys indruk gemaakt in het veld. Hij won in Overijse, het EK en in Lokeren en wilde in Merksplas opnieuw strijden voor de zege. In een razendsnelle cross lukte dat echter niet.

In de laatste ronde plaatste Sweeck zijn beslissende aanval, Nys streed met Aerts om de tweede plaats maar liet zich aftroeven door zijn ex-ploegmaat. "Ik ben tevreden met het gevoel, maar kwaad op mezelf dat ik zo passief de laatste ronde induik."

"Het was een parcours waar je moeilijk het verschil kon maken en ik had in de laatste ronde constant het gevoel dat ik kon winnen. Ik had de benen om te ontploffen, maar omdat ik te laks ben, zat ik niet waar ik moest zitten."

Nys schenkt derde plaats aan Van der Haar

"Wat Sweeck doet, is het schoolvoorbeeld. Maar ik had de benen en dus is het jammer. Voor de zandstrook ga ik nog voorbij Aerts, maar ga ik dan de mist in. Dat was mijn laatste move. Er was nog een sprint, maar ik ben blij dat ik Lars (Van der Haar, nvdr.) nog dat extra puntje kon schenken."

Nys hielp zijn ploegmaat zo aan de leiding in de Superprestige. "Ik wilde nog voluit mijn sprint lanceren, maar bleef even achter het wiel van Toon (Aerts, nvdr.) haken. Ik keek dan achterom en dacht: nu kan ik beter Lars nog voor laten gaan."