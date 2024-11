Bart Wellens stevig onder de indruk: "Om niet bij de toppers te horen is dat straf"

Zondag in Hamme was het eindelijk prijs voor Niels Vandeputte in een Belgische cross. Naast zijn regelmaat kon hij nu ook eindelijk eens winnen.

De voorbije weken jaagde Niels Vandeputte vruchteloos op een eerste zege van het seizoen in een klassementscross. Hij had voor de start van het Belgische seizoen al gewonnen in Frankrijk, maar was daar toen veel minder tegenstand.

Vandeputte had de laatste weken wel bijzonder veel regelmaat. In zijn eerste tien crossen van het seizoen was crosser van Alpecin-Deceuninck niet uit de top vier gevallen. Zaterdag in Merksplas werd Vandeputte zesde.

Wellens prijst regelmaat Vandeputte

Toch had hij een excuus, want Vandeputte reed in de voorlaatste ronde lek. Bart Wellens vindt de regelmaat van Vandeputte bewonderswaardig. "Om niet bij de toppers te horen is dat echt wel straf", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Eind vorig seizoen had Vandeputte al zijn kwaliteiten laten zien met overwinningen in Lille en in Oostmalle. Dat trekt hij nu dus door met een zege in Hamme. "Alles lukt precies. Het moet ook een beetje meezitten natuurlijk", stelt Wellens.

Ook in de klassementen doet Vandeputte het door zijn regelmaat goed. In de Superprestige staat hij gedeeld eerste met Van der Haar, in de X2O Badkamers Trofee staat hij zesde met al vier minuten achterstand op Van der Haar.