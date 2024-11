Is de Angelo De Clercq de ideale bondscoach? "Als Wout van Aert hem dat geeft..."

Wout van Aert duikt over zo'n maand terug het veld in. De vraag is of hij aan het WK veldrijden zal deelnemen, waar er met Angelo De Clercq een nieuwe bondscoach is.

De voorbije jaren werkte Wout van Aert succesvol samen met Sven Vanthourenhout op de weg en in het veld. Zo pakte Van Aert in 2017 en 2018 een wereldtitel in het veld, op de weg waren er medailles op talloze kampioenschappen. Vanthourenhout zwaaide intussen af als bondscoach. Serge Pauwels is de nieuwe bondscoach op de weg, Angelo De Clercq in het veldrijden. Ze waren beiden assistent van Vanthourenhout, dus helemaal nieuw zijn ze niet. Wordt Van Aert cruciaal voor De Clercq? De Clercq gaf al toe dat hij Van Aert nog niet heel goed kent, maar daar kan snel verandering in komen. Jurgen Mettepenningen stelt dat er voor De Clerq dan ook uitdagingen zijn als nieuwe bondscoach. "Het zal belangrijk zijn dat hij de renners op één lijn krijgt en dat ze in hem geloven, want hij heeft niet veel bewezen als renner", zegt Mettepenningen bij Sporza. "Hij moet hun respect krijgen." "Als hij dat te pakken krijgt bij Wout van Aert en co, dan is Angelo de ideale bondscoach", stelt Mettepenningen nog. Het wordt afwachten of De Clercq dat respect kan afdwingen bij de veldrijders.