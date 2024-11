Titelverdedigers De Vylder en Ghys geven zege uit handen in absolute slot Zesdaagse: "Domme fout"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen drie op een rij voor Robbe Ghys en Lindsay De Vylder in de Zesdaagse van Gent. In de laatste ronden zagen ze de zege nog uit hun handen glippen.

Bijna de hele 83ste Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent stonden titelverdedigers Lindsay De Vylder en Robbe Ghys aan de leiding. In de afsluitende ploegkoers was dat ook zo, maar ze moesten wel drie andere koppels in de gaten houden.

De Duitse Europese kampioenen Theo Reinhardt en Roger Kluge, het Belgisch/Australisch duo Jules Hesters en Aaron Gate en olympiërs Fabio Van den Bossche en Benjamin Thomas. Zij stonden allemaal in dezelfde ronde.

De Vylder en Ghys geven fout toe

Ghys en De Vylder hadden wel een stevig voordeel in punten en moesten enkel op gelijke hoogte blijven van de andere teams. Maar in het slot miskeken Ghys en De Vylder zich op een aanval van Kluge en Reinhardt. "Een domme inschattingsfout", zeggen ze bij HLN.

Ghys en De Vylder dachten dat Kluge en Reinhardt mee aan kop stonden en staken veel energie in de achtervolging. Maar de Duitsers lagen een ronde achterop en hadden veel minder punten dan Ghys en De Vylder.

"Dat heeft ons krachten gekost", zegt Ghys. Thomas en Van den Bossche profiteerden in de laatste 20 ronden en pakten nog een bonusronde. Ze kwamen op amper vijf ronden van het einde aansluiten en pakten de zege in Gent.