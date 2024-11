Lennert Van Eetvelt is "nachtmerrie" nog niet vergeten: "Vergeef ik mezelf niet"

Lennert Van Eetvelt beleefde een seizoen met veel obstakels. Hij won twee rittenkoersen in de WorldTour, maar kende ook enkele dieptepunten.

In een video van zijn ploeg Lotto Dstny blikt Lennert Van Eetvelt terug op zijn seizoen. Daarin won hij onder meer een rit en het eindklassement in de UAE Tour én de Ronde van Guangxi, werd hij derde in de Clasica San Sebastian en zevende in de Ronde van Lombardije.

Het winnen van de UAE Tour was voor Van Eetvelt het meest verrassende moment. "Het was vroeg op het jaar. Ik wist dat ik in de winter beter was geworden en had al gewonnen in Mallorca, maar om dan in de WorldTour te winnen, dat had ik niet verwacht."

Geen ritzege in de Vuelta voor Van Eetvelt

Als Van Eetvelt naar het moment wordt gevraagd wat hij niet zal vergeten, dan denkt hij niet aan iets positief. "De tweede plaats in de Vuelta (in de vierde etappe, nvdr.). Dat vergeeft ik mezelf nog steeds niet. Het is nog altijd materiaal voor een nachtmerrie."

In die vierde etappe van de Vuelta sprintte Van Eetvelt bergop tegen Roglic. De jonge Belg dacht dat hij won en stak zijn arm net voor de finish omhoog, maar Roglic snoepte de overwinning op de streep nog af met een jump.

Van Eetvelt leek in de Vuelta te mogen dromen van een etappezege en een mooi eindklassement, maar moest uiteindelijk opgeven door ademhalingsproblemen. Daarna herpakte hij zich nog goed in de Ronde van Lombardije en de Ronde van Guangxi.