Analist duidelijk over schokkende wending in zaak Van Gils: "Kijk maar naar Van Aert"

Maxim Van Gils lijkt op weg om zijn contract bij Lotto Dstny op te zeggen. Christophe Vandegoor is zo goed als zeker waar onze landgenoot aan de slag gaat.

Maxim Van Gils ligt in de clinch met Lotto Dstny. Zijn goede resultaten van het voorbije jaar vragen een verbeterd contract, maar daar heeft de ploeg de middelen niet voor.

Zo komt Van Gils in een heel ongewone situatie terecht, waarbij het opzeggen van zijn contract de enige mogelijke optie lijkt. Het is niet de eerste keer dat dit in ons land gebeurt.

“Hoogst ongewoon”, vertelt Christophe Vandegoor bij Sporza. “Een van de weinige voorbeelden die daarvan bestaat, is Wout van Aert. Het heeft voor veel miserie gezorgd toen hij van de ploeg van Nick Nuyens naar (toen nog) Jumbo trok.”

De reden is overduidelijk. “Het heeft te maken met geld. In maart heeft Van Gils - een van de belangrijkste renners bij Lotto Dstny - zijn contract verlengd volgens wat toen de juiste marktwaarde was, laat ik me vertellen.”

Maar ondertussen zette hij enkele straffe prestaties neer. Dan trekken automatisch grote ploegen aan je mouw. Met alle gevolgen van dien, zo stellen we nu vast.

“Je merkt dat Lotto wat slachtoffer is van zijn eigen succes, met jeugdproducten die heel goed zijn opgeleid. Ik laat me vertellen dat Red Bull-Bora-Hansgrohe hem makkelijk kan binnenhalen. Zij liggen in polepositie.”