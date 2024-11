Cian Uijtdebroeks wil in de voetsporen van Tom Boonen treden: "De ultieme droom"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Hoewel Cian Uijtdebroeks (21) nog maar drie jaar profrenner is, droomt hij nu al over een nieuwe carrière na het wielrennen. Tom Boonen is daarin zijn grote voorbeeld.

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn al begonnen voor Cian Uijtdebroeks, maar dit weekend zal hij vooral bezig zijn met de Rally van Japan. Daar kan Thierry Neuville zich namelijk als eerste Belg tot wereldkampioen kronen. Uijtdebroeks zal de ontknoping van het WK rally als grote fan van Neuville zeker op de voet volgen. "Ik moet toegeven dat ik er toch wel een beetje zenuwachtig voor ben", zegt Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad. Dat Uijtdebroeks een rallyfan is, heeft te maken met zijn woonplaats Hannuit in de provincie Luik. Daar is rallysport bijzonder populair. De Rally van Hannuit ging vroeger pal voor zijn deur van start. Uijtdebroeks volgt Neuville dan ook van jongs af aan. Uijtdebroeks wil Boonen achterna Zelf droomt Uijtdebroeks er ook van om iets in de rallysport te doen na zijn wielercarrière. "De ultieme droom zou toch zijn om na die prachtige wielercarrière dan in de rallyauto te gaan zitten en daar misschien wel iets proberen uit te bouwen zoals Tom Boonen nu doet." Voor Uijtdebroeks zou het meer om de fun te doen zijn, maar het is wel iets wat hij ziet zitten. Maar eerst zal Uijtdebroeks uiteraard focussen op het uitbouwen van een zo mooi mogelijke wielercarrière. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Cian uijtdebroeks (@cianuijtdebroeks)