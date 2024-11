"Moeilijke periode": Merlier reageert onthutst op grote wijziging bij Soudal-QuickStep

Tim Merlier moest recent afscheid nemen van zijn trainer. Dat zorgde voor een heel moeilijke periode voor de topsprinter van Soudal-QuickStep.

De samenwerking tussen Tim Merlier en trainer Erwin Borgonjon zit erop. Die laatste ging in op een niet te weigeren aanbieding van Tudor Pro Cycling.

“Toen ik het nieuws vernam, was het wel een bittere pil, moet ik zeggen”, vertelt Tim Merlier aan Het Nieuwsblad. “Ik heb het nieuws nog even voor mezelf moeten houden en dat was wel een moeilijke periode, want ik had niet direct iemand in gedachten die mij kon overnemen.”

Het vertrouwen dat Merlier in Borgonjon had was enorm groot. Hij heeft hem de voorbije jaren heel wat nuttige diensten gegeven.

“Hij wist hoe ik een heel jaar op niveau kon blijven en hoe ik koersen kon winnen. Ik ga hem zeker missen, maar Erwin kon die kans niet laten liggen en ik wilde hem die kans niet ontnemen.”

Met Frederik Broché krijgt Soudal Quick-Step wel een nieuwe kracht erbij. “Het is nu aan de nieuwe trainer om ervoor te zorgen dat ik zeker even goed kan doen of hopelijk zelfs nog beter. Dat zal moeilijk worden, maar we gaan het in ieder geval proberen.”