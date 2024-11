Zit men echt te wachten op Van Aert en Van der Poel in de cross? "Niet ideaal"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het veldrijden is al eventjes bezig. Voorlopig is er nog geen spoor te bekennen van Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

De cross is goed begonnen, met veel verschillende winnaars waardoor er een pak spanning in het veldrijden zit. Dat zou wel eens kunnen verdwijnen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel hun intrede doen.

Maar zit het veldrijden wel op hen te wachten? “Van Aert en Van der Poel blijven het peper en zout van de cross. Met hen erbij krijgt alles per definitie iets extra’s”, zegt Erwin Vervecken aan Het Belang van Limburg.

Er komt al snel heel wat aandacht van de media bij, zelfs internationaal. “Niemand die dus snel neen zal zeggen tegen hun aanwezigheid.” Als organisator hoopt Vervecken nog altijd dat ze allebei op 14 december in Herentals het veld induiken.

Al lost de aanwezigheid van Van Aert en Van der Poel ook niet alles op. Dat was vorig seizoen nog maar eens duidelijk geworden bij het debuut van Wout van Aert.

“Vorig jaar maakte Van Aert zijn heroptreden in Essen. Alleen was het barslecht weer die dag. In plaats van naar Essen te komen keken de mensen veel liever op hun tv. Dan betaalt hij zichzelf niet terug.”

Ook het feit dat ze alles winnen is niet zaligmakend. “Het beste is natuurlijk een duel. Maar we hebben jaren meegemaakt dat Van der Poel alles domineerde en jaren waarin Van Aert jan-en-alleman overklaste. Toen werd het soms te voorspelbaar. Ook niet ideaal.”