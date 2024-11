Droomscenario op komst met Van Aert en Van der Poel? "Van mij mag het gerust"

Wanneer maken Wout van Aert en Mathieu van der Poel hun intrede in het veldrijden? Het is ook een vraag die Erwin Vervecken enorm bezighoudt.

Het veldrijden is goed en wel bezig. De cross is op dit moment bijzonder spannend, met al heel veel winnaars. Het grote publiek kijkt echter uit naar de komst van de grote tenoren Van Aert en Van der Poel.

Van Wout van Aert is er een indicatieve richting gegeven door Visma Lease a Bike. “Als de berichten kloppen en Wout het eerste weekend van de kerstvakantie terugkeert, heeft hij de keuze tussen drie crossen: Hulst, Zonhoven en Mol”, zegt Vervecken in De Zondag.

Wat het worden zal is niet duidelijk. “Wat Mathieu betreft is het helemaal koffiedik kijken. Als je hem nu opbelt, zal hij het zelf ook nog niet weten, denk ik. Alles zal afhangen van hoe zijn trainingen verlopen.”

Vorig jaar keerde de Nederlander een week vroeger dan verwacht terug in de cross, nadat hij aan trainingen in Spanje een heel goed gevoel had overgehouden. “We kregen bij Golazo plots een telefoontje of er een week vroeger in Herentals nog budget voor Mathieu was.”

Vervecken droomt alvast van zo’n scenario deze winter. “Mathieu sloot zijn seizoen op 6 oktober af met het WK gravel. De jaren ervoor koerste hij vaak langer door, terwijl hij meestal in het eerste weekend van december alweer begon te crossen. Van mij mag hij gerust weer naar Herentals komen en dat geldt ook voor Wout, die net als ik van Herentals is.”