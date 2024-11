Concurrent van Remco Evenepoel hekelt de media: "Veel negatieve berichtgeving, sommigen laten ons beter gerust"

Eén van de concurrenten van Remco Evenepoel is de negatieve berichtgeving van de media over zijn ploeg nu wel beu. Het is welletjes geweest, geeft Joshua Tarling aan.

Het nog altijd maar 20-jarige talent is in het tijdrijden één van de belangrijkste concurrenten van Remco Evenepoel. Het moet bijzonder zijn om op die jonge leeftijd al met een crisis geconfronteerd te worden. Die maakt Tarling wel degelijk mee bij INEOS Grenadiers. Cycling Weekly meldt hoe de hardrijder het hierover had tijdens de voorbije editie van Rouleur Live.

"We zijn niet gebroken. We zijn een team, nietwaar? Het is niet dat het over een object gaat." Volgens Tarling horen de ups en downs er gewoon bij. "Ik heb nog niet lang geleden mijn contract verlengd." Tarling wilde dus niet het schip, dat volgens critici aan het zinken is, verlaten. "Vertrekken als het met het team niet zo goed gaat, dat is zoals opgeven, hé."

Veel veranderd bij INEOS

Tarling heeft de voorbije jaren wel de evolutie van nieuwe invloeden gemerkt bij INEOS. "Er is veel veranderd en er komen veel nieuwe mensen bij. Iedereen probeert, de mentaliteit is anders, de coaching is anders. Ik ben naar een team gekomen met allemaal winnaars. In mijn hoofd is dat niet veranderd. Het is moeilijk om koersen te winnen. Soms heb je geluk, soms heb je pech."

De Britse kampioen tijdrijden is ervan overtuigd dat zijn ploeg er weer bovenop kan komen. "We zitten in een moeilijke fase, maar alle nodige middelen, materiaal en renners zijn aanwezig. Met een paar veranderingen kan het utistekend uitdraaien. Het kan alleen maar beter worden. Er is veel negatieve berichtgeving in de media. Het zou fijn als we het kunnen keren."

Tarling vindt dat kritiek te ver gaat

Het aanhalen van de kritiek in de media, is alleen maar een vaststelling. Maar Tarling geeft toch te kennen dat het wat hem betreft de spuigaten uitloopt. "Sommigen laten ons beter gerust."