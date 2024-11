Manager van Van Gils helpt groot misverstand over vertrek van Uijtdebroeks de wereld uit

Maxim Van Gils wil weg bij Lotto Dstny. Daar moet manager Alex Carera voor zorgen.

Makelaar Alex Carera heeft enkele grote renners onder zijn klanten. Zo is hij de zaakwaarnemer van Tadej Pogacar en Biniam Girmay. Hij hielp ook Cian Uijtdebroeks weg bij BORA-hansgrohe.

De zaak die hij nu met Maxim Van Gils wil realiseren tegen Lotto Dstny doet een beetje aan die overstap denken. In het wielerwereldje noemde Patrick Lefevere hem zelfs al een cowboy.

“Ik weet dat sommige mensen hun eigen ideeën over mij hebben gevormd, zonder me altijd echt te kennen”, vertelt hij aan La Dernière Heure. “Ik denk dat de renners behoorlijk tevreden zijn met mijn diensten. Ben ik een haai? Het enige dat voor mij telt zijn de belangen van mijn renners.”

Hetgeen Carera zijn klanten adviseert is echter volkomen legaal, al wil hij het ook niet voor iedereen toepassen. Enkel in gevallen waar het echt nodig is.

Ook de zaak van Cian Uijtdebroeks, die van BORA-hansgrohe naar Visma Lease a Bike trok voor het einde van zijn contract, heeft volgens Carera vooral met perceptie te maken.

“Zijn transfer naar Visma was het resultaat van een tripartiete overeenkomst tussen de renner, zijn voormalige ploeg en zijn nieuwe werkgever. En aangezien Ralph Denk, de manager van BORA-Hansgrohe, me bedankte toen we een deal tekenden die voor iedereen goed was, neem ik aan dat hij blij was met de oplossing die we konden vinden.”