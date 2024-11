Bakelants doet straffe uitspraken: ploeg van Van Aert allesbehalve verzwakt en heeft zelfs al 'de nieuwe Wout' rondlopen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert heeft een sterke ploeg nodig om te scoren en dat zit ook in 2025 wel goed. 'De nieuwe Wout' rijdt weldra ook bij Visma-Lease a Bike, althans volgens Jan Bakelants.

UAE en Visma-Lease a Bike zijn tegenwoordig de toonaangevende ploegen in het profpeloton. Dan wordt vooral gedacht aan het rondewerk, maar ook in de klassieke koersen willen deze teams uiteraard uitpakken. Het valt op dat UAE Vermeersch en Visma-Lease a Bike Campenaerts heeft aangetrokken. "Tadej Pogacar en Wout van Aert kunnen er maar wel bij varen", concludeert Jan Bakelants in HLN.

De voormalig wielrenner verlegt zijn focus dan naar één van deze ploegen. "Bij Van Aerts Visma-Lease a Bike moet je al van heel slechte wil zijn om in wat ze kwijtspelen een zwaar verlies te zien. Met alle respect voor Jan Tratnik. Goeie renner, maar op een ploeg van dit hoge niveau zal zijn vertrek slechts een beperkte impact hebben."

Visma-Lease a Bike stond al supersterk

De andere sterkhouders behouden was al een grote stap richting 2025. "Veel noodzaak om te transfereren was er niet. Met Van Baarle, Jorgenson, Benoot en Laporte rond Wout stonden ze al supersterk. Naast Campenaerts betrekken ze ook 'finisher' Axel Zingle in hun verhaal. En plukten ze bij de Lidl-Trek Futures U23-wereldkampioen Niklas Behrens weg."

Bakelants loopt hoog op met de Duitser Behrens. "Iemand die op uiteenlopende parcoursen uit de voeten kan en fysiologisch gezien dus met - straffe uitspraak, ik besef het - toekomstige potentiële Wout van Aert-kwaliteiten." Het is eerst hopen dat de echte Wout van Aert de hoofdvogel eens kan afschieten in de Ronde of Roubaix.

Duimen voor fitte klassieke kern bij team Van Aert

Jan Bakelants duimt dan ook dat de klassieke kern van Visma-Lease a Bike gespaard blijft van crashes, blessures en ziekte.