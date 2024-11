Belangrijk voor Remco Evenepoel en Tim Merlier: Belgische ploegleider zegt wat Soudal Quick-Step te doen staat

Remco Evenepoel zal ook wel benieuwd zijn wat Soudal Quick-Step de komende periode allemaal zal beslissen. In sommige koersen zal hij aangeduid worden als kopman, in andere koersen zal de kaart Tim Merlier getrokken worden.

In de podcast The Wolfpack Howls verklapt Geert Van Bondt waar de ploeg in deze periode van het jaar zoal mee bezig is. "We moeten de renners contacteren en dan een plan opmaken. We vullen nu het koersschema zowat in. We vullen in aan welke koersen de kopmannen willen deelnemen. Daar begin je altijd mee. Welke koers zal voor Remco Evenepoel zijn, welke koers voor Tim Merlier?"

"Om nog maar twee namen te noemen, want zij zijn diegenen die het vaakst winnen", kent Van Bondt zijn statistieken. "Natuurlijk hebben we nog andere renners die kunnen winnen. Daarna bekijken we: welke steun heeft de kopman nodig? Op deze manier vullen we het programma in en op 9 december begint ons eerste trainingskamp. Daar maken we ook de planning op van de ploegleiders."

Van Bondt niet de moeilijkste

Van Bondt weet al grotendeels waar hij aan toe is. "Voor mij zal het hetzelfde blijven dan voorgaande jaren: Tour Down Under, de UAE Tour, de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland. De laatste jaren heb ik ook altijd de Giro en de Vuelta gedaan. We overleggen over de planning. Ik ben geen moeilijk persoon wat betreft de koersen die ik doe. Ik weet het gewoon graag op voorhand, zodat ik alles kan voorzien."

Hij moet zich ook met allerlei details bezighouden. "Waar zijn de tijdritten in de grote ronden, hebben we een start en finish op een andere locatie, waar gaat de bus parkeren? Wie gaat de renners toespreken? Die organisatorische kant hoort ook bij de planning van de ploegleiders. Wie neemt meer die organisatie voor zich? Dat is belangrijk."

Keisse eerste ploegleider in Vuelta 2024

Van Bondt haalt een anekdote boven. "Ik zou dit jaar normaal in de eerste wagen zitten in de Vuelta en zou de renners toespreken. Ik heb de microfoon aan Iljo Keisse gegeven, omdat ik al veel koersen gedaan had in de eerste wagen en hij nog niet. Ik moet niet altijd de eerste ploegleider zijn, ik wil ook wel eens de tweede ploegleider zijn. Soms moeten de jongere mensen ook hun kans krijgen."