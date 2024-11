Opmerkelijk: ploegmaat van Primoz Roglic bij Red Bull heeft stevige kritiek op eigen ploeg met betrekking tot de Tour

Onder meer door een val van Primoz Roglic is de Tour dit jaar niet geworden wat Red Bull er van verwacht had. Het had ook gewoon beter aangepakt kunnen worden, vindt Matteo Sobrero.

De Italiaan doet bij Bici.pro uit de doeken wat misliep. "Er waren kleine fouten of in ieder geval situaties waarvan het beter is om die niet te herhalen. Door de komst van Red Bull heeft de ploeg veel geïnvesteerd in de Tour, misschien wel te veel", is zijn duidelijke kritiek. "Ik was nooit gewend geweest aan een bepaalde werkdruk." Die lag behoorlijk hoog.

"We vertrokken met de ploeg op 10 mei, zonder praktisch nog naar huis te keren tot de laatste etappe." Op 10 mei waren ze nog meer dan anderhalve maand verwijderd van de Tourstart. "Ik heb ook het Italiaanse kampioenschap overgeslagen. We vertrokken om wat ritten te herkennen. Daarna zijn we doorgereisd naar Andorra voor een hoogtestage. We hebben de Dauphiné gereden en deden dan een trainingskamp in Tignes."

Red Bull-renners hebben last van stress

De ene fase in aanloop naar de Tour volgde de andere op. "Toen de voorbereiding achter de rug was, was er de officiële presentatie van Red Bull in Oostenrijk en nadien vertrokken we naar Firenze. Al mijn ploegmaats die de Tour uitreden, zeiden dat ze last hadden van de lange periode van stress. Persoonlijk is het iets dat ik meedroeg tot de laatste koers van het seizoen, ondanks een ingelaste pauze na de Tour."

Ze zullen zich bij Red Bull toch eens moeten zinnen over het juiste evenwicht. "Het gaat erom het juiste ritme te vinden en te wennen aan een bepaalde werkdruk en stress." Tenslotte staan ook andere teams voor die uitdaging. "Alle ploegen hebben voor de Tour een vergelijkbaar schema. In de wielersport moet je 100 procent zijn. Als je 95 procent bent, ben je op achtervolgen aangewezen."

Mentaal lastiger dan fysiek voor ploegmaat Roglic

"Ik had mentaal meer last dan fysiek", blikt Sobrero terug op die ervaring. "Volgend jaar zou het anders zijn, ik zou er klaar voor zijn. Anderzijds was het wel nuttig geweest om een paar dagen naar huis terug te keren om uit te rusten en daarna voluit te hervatten. Ik besefte dat ik al vermoeid bij de Tourstart in Firenze aankwam."