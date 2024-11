Oud-Tourwinnaar ziet dat Remco Evenepoel nog moet leren en voorspelt hoe lang 'dictator' Pogacar nog blijft heersen

Tadej Pogacar en Remco Evenepoel: beiden zijn kanjers, beiden zijn fenomenen. Al staat de ene toch nog wel een stevige trap hoger dan de andere.

Bij een samenkomst van de vereniging van de Spaanse sportpers in Valladolid heeft Pedro Delgado zich uitgelaten over het huidige wielrennen. Hij is niet de eerste de beste, want Delgado won de Tour in 1988. Op de erelijst met Tourwinnaar staat nu ook al drie keer de naam van Pogacar. "Hij heeft geen rivaal. Niemand twijfelt aan zijn fysieke kwaliteiten, die steken er bovenuit."

"Bovendien houdt hij er van om een show op te voeren en te winnen in stijl", merkt Delgado op. "Hij neemt geen genoegen met minder." Volgens hem zijn er dus geen concurrenten die het Pogacar moeilijk kunnen maken. "Juan Ayuso en Carlos Rodríguez zijn renners die progressie boeken maar staan niet op het niveau van Pogacar. Evenepoel is heel goed, maar is nog aan het leren."

Tadej Pogacar een wonderkind

Evenepoel zal dus nog wat figuurlijk moeten groeien om Pogacar in verlegenheid te brengen. Delgado ziet de Sloveen niet snel wankelen. "Hij heeft de waarden van een winnaar en hij heeft ook die mentaliteit. Hij is een echt wonderkind. Ik weet niet hoe lang zijn dominantie zal duren, niet vanwege zijn fysieke kwaliteiten, maar misschien treedt er wat gewenning op."

Dat is dus het grootste gevaar om voor op te passen. "Het kan dat zijn rijk uiteen valt, maar ik denk dat hij de komende 5 jaar zal domineren." Delgado ziet in Pogacar zowat een 'dictator' op twee wielen. "Tijdens de dictatuur van Pogacar, is het onmogelijk voor andere renners om te schitteren. Bovendien is het wielrennen erg gecontroleerd."

Delgado zou niet graag nu koersen

"Als ik nu zou koersen, zou ik maar een gewone prof zijn", denkt Delgado. "Het huidige peloton houdt er een rigoureuze aanpak qua voeding op na, ik zou daar niet mee kunnen omgaan."