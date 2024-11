Wout van Aert neemt vrouw Sarah mee tijdens sportieve activiteit en heeft weer pittige boodschap voor Strava-volgers

Er gaat haast geen dag voorbij zonder dat Wout van Aert zijn Strava-volgers trakteert op een boeiende update. Vrouwlief Sarah doet er ook aan mee.

Dat is alleszins vandaag het geval. Gisteren had Wout van Aert nog een kort fietstochtje van 24 kilometer op Strava gepost, met de bijhorende zin "Vind die roze bril een mythe". Dat is net als "Ik heb een ziekte, een hele specifieke" een tekst uit Wachtmuziek, een nummer van Joost Klein, één van de favoriete artiesten van Van Aert, uit 2022.

Wout van Aert heeft eerder vandaag eerst de fietsschoenen ingeruild voor loepschoenen. Samen met zijn echtgenote Sarah De Bie is hij zes kilometer gaan hardlopen. Daar heeft het koppel iets meer dan 34 minuten over gedaan. De omstandigheden zaten niet helemaal mee. "Tegenwind", is de verklaring van Sarah op Strava.

Wout en Sarah lichten looptocht toe

Haar man zat met zijn gedachten niet bepaald bij de weersomstandigheden. "Mijnenveld", schrijft hij op zijn account naast de gegevens van de looptocht. De icoontjes die hierna komen doen vermoeden dat Wout en Sarah gepasseerd zijn aan een weg waar ook wel wat honden lopen en die durven daar al eens iets achter te laten.

Daarna heeft Wout van Aert ook nog de fiets van stal gehaald voor een training van bijna 90 kilometer. Goed voor een hoogteverschil van 3406 hoogtemeters en 2 uur en 41 minuten op de fiets. Hij had ook nog een niet mis te verstane boodschap voor zijn volgers: "Do your own research". Dat betekent niets anders als: "Maak je eigen huiswerk".

Van Aert heeft uitdaging voor fans

Van Aert zet zijn fans er dus toe aan om zelf de boodschap achter zijn vaak geheimzinnige posts uit te pluizen en niet af te gaan op wat ze van iemand anders horen, of wat ze lezen in de media.