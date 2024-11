📷 Net als vorig seizoen: Eli Iserbyt pakt opnieuw uit met een blitse sportwagen

Eli Iserbyt jaagt dit weekend opnieuw op een twedee zege van het seizoen. De Belgische kampioen zal in Kortijk en Antwerpen opnieuw uitpakken met een blitse sportwagen.

De Exact Cross in Heerderstrand is tot nu toe de enige zege van Eli Iserbyt dit seizoen. De Belgische kampioen werd in Overijse, op de Koppenberg en in Hamme tweede, op het EK pakte Iserbyt de bronzen medaille.

Vorig seizoen had Iserbyt al vier klassementscrossen gewonnen, dit jaar staat hij dus nog altijd droog. Dit weekend jaagt Iserbyt op een tweede zege van het seizoen, dat doet hij in de Exact Cross in Kortrijk en in de Wereldbeker in Antwerpen.

Vorig jaar won Iserbyt in Kortrijk, dat toen nog onderdeel was van de X2O Badkamers Trofee. In Antwerpen stond Iserbyt vorig jaar ook op het podium, als derde na Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Iserbyt pakt uit met Porsche in Kortrijk en Antwerpen

Zowel in Kortrijk als in Antwerpen zal Iserbyt in stijl arriveren. Van AECars kreeg Iserbyt net als vorig seizoen opnieuw een blitse wagen. Dit keer gaat het om een gepersonaliseerde Porsche 992 Turbo S met Belgische vlaggen op de spiegels.

Ook vorig seizoen pakte Iserbyt ook al enkele keren uit met een snelle sportwagen van sponsor AECars. Zo arriveerde hij met een Porsche, twee Mercedessen, een Ferrari en een Lamborghini.