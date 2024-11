📷 Remco Evenepoel komt met duidelijke boodschap over trip naar de Verenigde Staten

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel trok naar de Verenigde Staten om tests af te leggen in de windtunnel van Specialized. Op zijn sociale media heeft de olympische kampioen daar nu ook beelden van gedeeld.

Met onder meer ploegmaats Tim Merlier, Paul Magnier en wellicht ook Mikel Landa trok Remco Evenepoel deze week naar de Verenigde Staten. Daar stonden de renners van Soudal Quick-Step tests te wachten.

Die testen vonden plaats in de Win Tunnel, de windtunnel van de fietsconstructeur Specialized in Californië. Daar hoopt Evenepoel onder meer nog wat marginal gains te vinden met het oog op volgend seizoen.

Evenepoel blijft hongerig

Op zijn sociale media heeft Evenepoel nu enkele beelden gedeeld van die tests in de windtunnel. "Hongerig naar meer, streven naar perfectie", luidt de boodschap duidelijk. Evenepoel hoopt nog altijd te verbeteren.

Nochtans deed Evenepoel het dit seizoen al fantastisch in het tijdrijden. Op de Spelen in Parijs pakte Evenepoel de olympische titel tegen de klok, op het wereldkampioenschap verdedigde hij met succes zijn regenboogtrui.

Evenepoel won dit jaar ook zijn eerste tijdrit in de Tour. Volgend jaar zijn er opnieuw twee tijdritten in de Tour, waarvan één klimtijdrit. Ook het WK in Rwanda zal weer een doel zijn, daar kan Evenepoel voor drie op een rij gaan.