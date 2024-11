Enkel om sportieve redenen weg bij Lotto? Bruyneel gooit de financiën van Van Gils op tafel

Maxim Van Gils gaf zijn ontslag bij Lotto Dstny. Om sportieve redenen, klonk het, al wordt hij er zeker financieel niet slechter van.

Er is momenteel heel wat te doen om het ontslag van Maxim Van Gils bij Lotto Dstny. De renner gaf dat, ondanks een nog lopend contract, omdat hij grotere sportieve ambities heeft.

“Met de wet is het vrij simpel: Van Gils heeft het recht om zijn contract te breken, als hij het resterende bedrag van zijn contract maar betaalt aan Lotto. Er vanuitgaande dat hij elders een veel beter contract kan krijgen”, is Johan Bruyneel in de podcast The Move duidelijk.

Het sportieve zal meespelen, het financiële des te zeer. Ik denk dat zijn manager, Alex Carera, inschat dat Van Gils een contract van zo’n 2 miljoen euro per jaar wel waard is. Het afkopen van zijn contract bij Lotto kost gok ik zo’n 1,2 miljoen euro.”

“Stel dat hij een tweejarig contract kan regelen bij een ander team voor 2 miljoen per jaar, dat is totaal vier miljoen. Als je daar die 1,2 miljoen vanaf haalt, hou je 2,8 miljoen euro over. Dat is toch best een goede deal.”

En dan is het nog kijken of Van Gils die 1,2 miljoen euro wel zelf zal moeten ophoesten. Mogelijk neemt ook zijn nieuwe ploeg die gedeeltelijk of volledig voor hun rekening.

“Dit moet een team zijn met diepe en goedgevulde zakken. Daarom worden hier en daar teams als Red Bull BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers genoemd”, besluit Bruyneel.