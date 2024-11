📷 Schade is nog altijd duidelijk zichtbaar aan de gehavende knie van Wout van Aert

Wout van Aert viel op 3 september zwaar in de Vuelta en liep daarbij een diepe wonde op aan zijn knie. Bijna drie maanden later is die schade nog altijd duidelijk zichtbaar.

Nadat hij maanden op zoek moest naar zijn goede vorm, had Wout van Aert die in de Vuelta eindelijk teruggevonden. Van Aert had al drie ritten gewonnen en was leider in het puntenklassement en het bergklassement toen het fout liep.

In een afdaling kon Van Aert een renner voor hem niet meer ontwijken, waardoor hij met zijn knie tegen een bergwand knalde. Van Aert probeerde nog verder te fietsen, maar de schade aan zijn knie was te groot.

Van Aert moest zelfs enkele dagen in het ziekenhuis in Herentals blijven voor verdere verzorging en kreeg ook intraveneuze antibiotica toegediend om infecties te voorkomen. Van Aert moest daardoor het EK en het WK missen.

Schade aan knie Van Aert nog duidelijk zichtbaar

Een maand later kon Van Aert weer fietsen, hij trainde de voorbije twee weken in Spanje. Een foto van Van Aert met een fan in Spanje toont aan dat er nog veel littekenweefsel te zien is op zijn rechterknie.

Voor zijn valpartij in de Vuelta onthulde Van Aert al dat hij het moeilijk heeft met de littekens op zijn knieën door de vele valpartijen. "Ik overweeg dat wild vlees na mijn carrière te laten weghalen of alleszins te laten opschonen", zei hij bij HLN.