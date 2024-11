Fem van Empel neemt nu al besluit, maar maakt het zichzelf zo wel moeilijker

Fem van Empel heeft in Antwerpen met overmacht de eerste manche van de Wereldbeker gewonnen. De wereldkampioene maakt ook een doel van het eindklassement, maar maakt het zichzelf wel extra moeilijk.

Na een stage van zo'n twee weken maakte Fem van Empel afgelopen weekend haar rentree in het veld. De wereldkampioene won zaterdag makkelijk de Exact Cross in Kortrijk en was zondag ook de beste in de Wereldbeker in Antwerpen.

De wereldkampioene begon nog twijfelachtig aan het seizoen met één zege in haar eerste vier crossen, maar haar laatste vier crossen won Van Empel wel. De Nederlandse lijkt weer in topvorm te zitten.

Van Empel slaat één manche in Wereldbeker over

Dat is voor Van Empel goed nieuws voor het klassement in de Wereldbeker, waar ze een doel van heeft gemaakt. Ze gaat dan ook veel manches rijden. "Ik sla alleen de Wereldbeker in Sardinië (8 december, nvdr.) over."

Zo laat Van Empel al zeker 40 punten liggen, waardoor de eindzege geen sinecure wordt. Al kan de terugkeer van Puck Pieterse in Namen op 15 december Van Empel ook helpen, zij kan punten afsnoepen van de rest.

"Ik ga er het beste van maken", stelt de wereldkampioene. "Met één manche in de Wereldbeker minder kan er nog altijd veel gebeuren. We gaan het zien, ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd."