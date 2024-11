Herregodts doet boekje open over transfer naar UAE Team Emirates en nieuwe ploegmaat Pogacar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Rune Herregodts (26) rijdt vanaf 2025 voor UAE Team Emirates, waar hij voor twee jaar tekende. De voorbije twee jaar reed Herregodts voor het Waalse Intermarché-Wanty.

Tim Wellens rijdt sinds 2023 voor de ploeg van Tadej Pogacar, in 2025 komen daar met Florian Vermeersch en Rune Herregodts nog twee Belgen bij. Vooral de overstap van Herregodts is opmerkelijk te noemen.

De 26-jarige Belg won dit jaar een tijdrit en het eindklassement in de ZLM Tour en werd derde op het BK tijdrijden, maar verder kon hij niet echt goede resultaten voorleggen. Herregodts kreeg tijdens het voorjaar ook te maken met wat blessures.

Herregodts over transfer naar UAE Team Emirates

Toch versierde hij dus een transfer naar UAE Team Emirates. "Ik was geflatteerd dat zo’n grote ploeg interesse toonde", geeft Herregodts toe bij Wieler Revue. Al moest Herregodts ook even nadenken voor hij de overstap maakte.

Want Herregodts had het naar zijn zin bij Intermarché-Wanty en zal bij UAE Team Emirates ook minder kansen krijgen. "Het was geen makkelijke beslissing, maar UAE Team Emirates betekent weer een stap hogerop."

"Als je dan kunt rijden voor zo’n grote ploeg… Dat is heel speciaal en had ik nooit durven inbeelden." En Herregodts wordt ook ploegmaat van Pogacar, wat hij speciaal vindt. "Het zou raar zijn om te zeggen dat je enkel naar een ploeg gaat vanwege één renner. Dat is ook niet zo, maar dat maakt het niet minder bijzonder."