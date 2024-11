Joris Nieuwenhuis gooit het over een andere boeg na nieuw uitstel van comeback

Zondag in Antwerpen had Joris Nieuwenhuis eindelijk aan zijn seizoen moeten beginnen. De Nederlandse kampioen zal echter nog voor onbepaalde tijd afwezig zijn.

Vorig seizoen was Joris Nieuwenhuis nog een van de sterkhouders in het veld met overwinningen in Merksplas, Boom, Val di Sole en het Nederlands kampioenschap. Op het WK veldrijden pakte Nieuwenhuis zilver.

Deze winter reed de Nederlandse kampioen echter nog geen enkele wedstrijd. Nieuwenhuis kreeg te maken met gordelroos, een huidaandoening. De enige remedie is rusten, waardoor Nieuwenhuis heel wat achterstand opliep.

Geen nieuwe datum voor rentree van Nieuwenhuis

De vorm van Nieuwenhuis was dan ook nog niet goed genoeg om zondag aan de start te staan in Antwerpen. "Het is heel erg jammer, vooral voor hem. Hij heeft hard gewerkt", zei ploegleider Richard Groenendaal bij Sporza.

Nieuwenhuis is al opnieuw aan het trainen, maar de rentree in Antwerpen was dus nog niet haalbaar. Wanneer de Nederlander dan wel opnieuw het veld induikt, is niet duidelijk. En dat is doelbewust.

"We plakken er geen datum meer op", stelt Groenendaal. "We moeten opnieuw beginnen, opnieuw een plan maken. Joris gaat nu naar Spanje om daar te fietsen. Het is de bedoeling dat hij er weer rustig zal opbouwen."