Meervoudig Nederlands kampioen verliest strijd tegen slopende ziekte op 66-jarige leeftijd

Jos Lammertink (66) is overleden aan de gevolgen van een slopende ziekte. De Nederlandse kampioen van 1986 werd amper 66 jaar.

Vorige maand verscheen de biografie 'De Reus van Wierden' van Jos Lammertink, geschreven door Gijs Eijsink nog uit. Lammertink was bij de jeugd een van de beste renners van Nederland en presteerde ook bij de profs.

"Jos is Nederlands kampioen geweest op de weg, op de baan en in het veld. Er zijn maar weinig renners bij wie zoveel kampioenstruien in de kast hangen als bij hem", zegt Eijsink over Lammertink bij WielerFlits.

Lammertink boekte in zijn carrière tien profzeges en won onder meer twee ritten in de Vuelta, een rit in de Ronde van Valencia en in 1984 won de Nederlander ook Kuurne-Brussel-Kuurne, hij klopte in de sprint zijn ploegmaat Walter Planckaert.

Lammertink getroffen door zeldzame spierziekte

In 1990 zette Lammertink een punt achter zijn carrière, niet veel later werd bekend dat hij een zeldzame spierziekte had, die steeds erger werd. Lammertink was de laatste tijd aan een speciale stoel gekluisterd.

"Als ik jeuk in mijn ogen heb en in mijn ogen wil wrijven, moet ik eerst rechtop op de bank worden gezet. Ik kan niet op eigen kracht rechtop gaan zitten. En het wordt iedere dag wat minder", zei Lammertink er zelf over.

De laatste dagen lag Lammertink in het ziekenhuis in het Nederlandse Almelo. Nierfalen, benauwdheid en hartproblemen werden Lammertink fataal. Op 66-jarige leeftijd is hij ingeslapen.