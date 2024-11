Na enkele moeilijke weken baalt Vanthourenhout toch om derde plaats: "Heel zuur"

Michael Vanthourenhout lijkt opnieuw een goede vorm te hebben gevonden. De voormalige Europese kampioen stond afgelopen weekend twee keer op het podium.

De voorbije weken had Michael Vanthourenhout het wat moeilijker. De voormalige Europese en Belgische kampioen slaagde er zeven crossen op rij niet in om in de top drie te eindigen. Al ging het wel steeds beter.

In Lokeren werd Vanthourenhout nog twaalfde, daarna werd hij zesde in Niel, vijfde in Merksplas en vierde in Hamme. Zaterdag in Kortrijk stond Vanthourenhout voor het eerst in een maand weer op het podium.

Moeilijke weken voor Vanthourenhout

Die lijn trok Vanthourenhout een dag later door in Antwerpen, met een derde plaats in de eerste manche van de Wereldbeker. Al had dat ook een tweede plaats kunnen zijn, maar Vanthourenhout reed in de slotronde lek.

"Ik denk dat ik de op één na sterkste was, maar die lekke band brak mij zuur op om voor de tweede plaats te strijden." Vanthourenhout moest de tweede plaats uiteindelijk laten aan Laurens Sweeck.

"De voorbije weken waren lastig", stelde Vanthourenhout. "Ik weet niet hoe het kwam, want ik had goed getraind. Ik voel mij nu in ieder geval goed. Nu ga ik eerst een paar dagen naar Spanje. Daarna hoop ik weer op mijn beste niveau te zijn."