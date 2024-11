📷 Met een specifiek doel: Visma-Lease a Bike en Wout van Aert verkennen nu al de klassiekers

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Maandag gingen Wout van Aert en co op Vlaamse wegen rijden, een dag later is het aan de kasseien van Parijs-Roubaix. En daar is een goede reden voor.

Op 6 april 2025 wordt de Ronde van Vlaanderen gereden, op 13 april 2025 Parijs-Roubaix. Het is dus nog minstens vijf maanden voor die twee wedstrijden opnieuw worden gereden, toch verkende Visma-Lease a Bike ze deze week al. Toppers zoals Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Olav Kooij, Matteo Jorgenson en Wout van Aert tekende allemaal present. Het is voor Visma-Lease a Bike ook een jaarlijkse traditie geworden in november of december. Visma-Lease a Bike test materiaal Geheimen hebben die wegen voor renners als Benoot of Van Aert natuurlijk niet meer. Toch vindt de Nederlandse ploeg het belangrijk. "Bedoeling is vooral om de groep al eens samen te krijgen en enkele materiaaltests uit te voeren", zegt de ploeg aan HLN. Op de foto's die de ploeg op zijn sociale media zette is te zien dat Van Aert met het GRAVAA-systeem in zijn voorwiel rijdt. Daarmee kan de bandendruk tijdens het fietsen worden aangepast. In een wedstrijd als Parijs-Roubaix kan dat een voordeel zijn. Dat veel renners aanwezig zijn, is niet onlogisch. Woensdag en donderdag staan er onder meer medische tests, fietsmetingen en fotoshoots op het programma. Vrijdag staat in Nederland dan de teamdag op het programma. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Team Visma | Lease a Bike (@teamvisma_leaseabike)