Doet Maxim Van Gils alarmbellen afgaan? "Gaan steeds meer het voetbal achterna, maar..."

Maxim Van Gils die zijn contract wil verbreken bij Lotto Dstny, het is niet meer nieuw in het wielrennen. Marc Madiot, teammanager van Groupama-FDJ, ziet het niet graag gebeuren.

Maxim Van Gils tekende dit voorjaar nog een contract tot eind 2026 bij Lotto Dstny, maar wil daar nu onderuit komen. Van Gils wil meer verdienen na onder meer een derde plaats in de Strade Bianche en een vierde plaats in Luik-Bastenaken-Luik.

Marc Madiot, ploegmanager van Groupama-FDJ, ziet het met lede ogen aan. "Wat er met Maxim Van Gils gebeurt, voorspelt niet veel goeds voor de toekomst", zegt hij bij RTBF. Steeds meer renners willen hun contract ontbinden.

"Het ontstaan van grote financiële structuren is niet bevorderlijk voor onze relaties met wat ik de traditionele sponsoren van de wielersport noem zoals de Belgische en Franse loterijen, Cofidis en Quick Step." Met grote financiële structuren doelt Madiot op staatssponsors zoals UAE, Bahrain of Astana, maar ook bijvoorbeeld Red Bull.

Gaat wielrennen voetbal achterna?

"Ik heb niets tegen de komst van grote sponsoren, maar het is wel belangrijk om bepaalde regels na te leven. Want er komt een dag waarop zij weer gaan vertrekken. Wat blijft er dan nog over van de wielersport?"

"Traditionele sponsoren zijn op zoek naar een return on investment, maar dat is niet het geval voor de nieuwe geldschieters. Zij investeren om indruk te maken, de markt te verpletteren en te domineren, zolang ze daar zin in hebben. Om dan vervolgens weer te vertrekken. En dan zitten we met de schade."

"Het verliezen van renners hoort bij het leven van een teambaas. Maar het is momenteel wel een trend. Uiteraard willen we onze renners graag behouden, maar dat kan niet. We gaan steeds meer het voetbal achterna, maar zonder dat we profiteren van dezelfde financiële voordelen."