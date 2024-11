Sven Nys onthult waarom Thibau Nys het veldrijden niet snel zal laten vallen

Thibau Nys maakt veel indruk in het veld én op de weg. Volgens vader Sven Nys heeft het ene echter met het andere te maken.

Het voorbije jaar heeft Thibau Nys veel stappen vooruit gezet. Vorig seizoen in het veld won Nys in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg. Daarna zakte Nys wel weg, maar op de weg maakte Nys weer indruk.

Hij won maar liefst negen keer dit jaar, in elke rittenkoers waar hij aan de start stond, won Nys ook minstens één etappe. Dat lijkt Nys dit jaar ook door te trekken in het veldrijden met winst in Overijse, op het EK en in Lokeren.

Crossen helpt Thibau Nys op de weg

Volgens vader Sven Nys maakt de combinatie van de twee disciplines Thibau sterker. De manier waarop Thibau aan crossen doet, helpt hem volgens Sven om sterker te worden en succes te boeken op de weg.

"Thibau’s punch op een relatief steile, niet te lange klim, dat heeft hij wel te danken aan de capaciteiten die hij in de cross heeft opgebouwd. Dat heel explosieve, op en af de fiets, starts doen, optrekken naar iedere bocht, daar heeft de cross toch wel veel mee te maken", zegt hij bij WielerFlits.

Volgens Sven Nys zal Thibau dan ook de komende jaren moeten blijven crossen in functie van zijn wegcarrière om zijn capaciteiten om de weg ook echt te kunnen gaan uitspelen.