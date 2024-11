Met Evenepoel als inspiratiebron? Belgische wielrenners zien in WK-categorieën in '25 stevige concurrenten wegvallen

Remco Evenepoel heeft al mogen ervaren wat het is om op het WK de ultieme triomf te behalen. Het is waar vele Belgische wielrenners van dromen.

In september heeft het WK wielrennen 2024 plaatsgevonden in het Zwitserse Zürich. Voor diegenen die dromen van een regenboogtrui en 'm daar niet konden veroveren, wordt het nu toewerken naar Rwanda 2025. Het doorgaan van een WK wielrennen op het Afrikaanse continent stelt de verschillende landen wel voor heel wat uitdagingen.

Die zijn er niet enkel op sportief vlak, maar ook op logistiek en financieel gebied. Er moet heel wat moeite ingestoken worden om alle materiaal ter plekke te krijgen en bovendien zouden ook de prijzen in de hotels duur uitvallen. Bij Denemarken hebben ze alvast hun conclusies getrokken. Het Scandinavische land vaardigt geen junioren of beloften af.

Minder concurrenten voor Belgische renners

Voor de Belgische renners uit die categorieën betekent dit dat ze geen rekening moeten houden met wat anders stevige concurrenten zouden zijn. De Deense jonkies maken immers wel vaker het mooie weer op zo'n WK. In 2023 in Glasgow werd Albert Philipsen nog een echt Deens rastalent wereldkampioen bij de junioren. Zo'n scenario is in Rwanda dus uitgesloten.

Denemarken is natuurlijk niet het enige land die in Rwanda met een bepaalde problematiek te maken krijgt. Het zou dus wel eens kunnen dat ook andere landen het voorbeeld volgen en geen junioren of beloften naar het WK sturen. Bij Belgian Cycling moeten ze zich ook nog bezinnen over wat nu de juiste beslissing is met het oog op het WK 2025.

In voetsporen van Evenepoel treden

In elk geval kunnen de Belgische jongeren zich laten inspireren door Remco Evenepoel, die in 2018 in Innsbruck wereldkampioen werd bij de junioren.