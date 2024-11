Wout van Aert maakt duidelijk wat hij nu écht gedaan heeft tijdens zogenaamde 'verkenning' van Parijs-Roubaix

Wout van Aert heeft bij Visma-Lease a Bike de zogenaamde 'verkenning' van Parijs-Roubaix afgewerkt. Al vallen daar wel vraagtekens bij te plaatsen.

De voorbije dagen stonden bij de Nederlanse wielerformatie de verkenningen van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma. Uiteraard was ook Wout van Aert van de partij, want hij is in principe de kopman die het in deze wedstrijden zal moeten waarmaken. De parcoursen kent hij ondertussen wel al grotendeels uit het hoofd.

Tegelijkertijd liet Visma-Lease a Bike al weten dat deze fietstochten eigenlijk niet zijn wat we verstaan onder een echte verkenning. Het is immers niet zo dat de volledige finale van de desbetreffende wedstrijden wordt afgewerkt. De bedoeling is vooral om de klassieke kern al eens samen te krijgen en de nodige materiaaltests te doen.

Van Aert rijdt niet tot in Roubaix

Bij die materiaaltest voor Parijs-Roubaix hebben de renners niet tot in Roubaix gereden. Dat doet de vraag rijzen welk stuk van het parcours ze dan wel hebben afgewerkt. Gelukkig hebben we nog altijd het Strava-account van Wout van Aert om ons wijzer te maken. Het verkennen van een voorjaarsklassieker in het najaar omschrijft hij als 'komkommertijd'.

Het is een fietstocht van net geen vier uur en net geen 135 kilometer geworden. Het is wel wat anders om de fiets op dit terrein van stal te halen dan trainingen af te werken in het zonnige Spanje. Van Aert heeft onder meer de kasseistrook Camphin-en-Pévèle afgewerkt, net als de sectoren tussen Gruson en Willems. HIj is van in het begin van Camphin doorgegaan tot de kasseistrook van Hem.

Van Aert in goed gezelschap

Tijdens Parijs-Roubaix is het een opeenvolging van de ene kasseistrook na de andere en daar kun je maar beter goed op voorbereid zijn. Van Aert werd vergezeld door Maarten Wynants en Edoardo Affini.