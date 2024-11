Dit moment bij Visma-Lease a Bike zal Zeeman zeker bijblijven: "Hij dacht echt dat ik met zijn kloten aan het spelen was"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er is voor Merijn Zeeman een einde gekomen aan zijn periode bij Visma-Lease a Bike. De man die het wielrennen inruilde voor het voetbal zal er wel heel wat memorabele momenten aan overhouden.

Het is een gelijktijdig afscheid geworden aan de Nederlandse formatie voor Koen Bouwman. Die gaat wel nog door met wielrennen, maar heeft een contract voor twee jaar getekend bij Team Jayco AlUla. De Nederlander zal negen jaar gekoerst hebben voor de ploeg die nu bekend staat als Visma-Lease a Bike. In een video op YouTube neemt de ploeg afscheid van hem.

Bouwman komt zelf aan het woord en herinnert zich hoe het allemaal begon. "Ik weet nog dat ik stagiair werd in 2015. Ik kende nog helemaal niemand: een verzorger stuurde mij de hotellijst voor de eerste koers door. Het bleek dat ik op de kamer lag met Bram Tankink. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig naar een koers gegaan als toen."

Onder de indruk van Froome en Sagan

Het leven als profwielrenner betekende voor de inmiddels 30-jarige Bouwman wel een hele nieuwe wereld die voor hem openging. "Opkijkend tegen namen als Froome, Sagan... Ik had überhaupt nooit verwacht dat ik prof ging worden, laat staan dat je tussen die mannen rijdt. Dat was nog steeds onwerkelijk en echt een droom voor mij."

Die droom kreeg vorm bij de besprekingen voor een eerste profcontract. "Ik heb met Merijn Zeeman in de auto gezeten toen hij mij mijn eerste contract aanbood", rakelt Bouwman dat moment op. "Ik vroeg of ik nog bij de fietsenzaak kon blijven werken. Hij dacht dat ik echt met zijn kloten aan het spelen was, om het zo maar te zeggen."

Lachen geblazen tussen Bouwman en Zeeman

"Daar moeten we nu nog vaak aan terugdenken en om lachen. Dat waren een beetje mijn eerste twee-drie jaar bij de ploeg", vat Bouwman het samen.