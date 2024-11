'Ex-ploegmaat van Peter Sagan kent zijn verdict en heeft schorsing aan zijn been voor dopinggebruik'

De strijd tegen dopinggebruik blijft ook in 2024 hard gaan. Een ex-ploegmaat van Peter Sagan is voor drie jaar geschorst.

De UCI heeft al officieel bevestigd dat het de Poolse wielrenner Kacper Gieryk een voorlopige schorsing heeft opgelegd na een positieve dopingtest. Gieryk zou EPO gebruikt hebben, maar kan wel nog altijd een B-staal aanvragen. In de media gaat ook nog een ander dopinggeval rond. Volgens Ciclo21 is ook Daniel Vysocan geschorst.

In het geval van Vysocan zou het zelfs gaan om een definitieve schorsing: de Tsjechische renner zou een schorsing van drie jaar aan zijn been hebben. Vysocan zou op 25 september, twee dagen voor zijn deelname aan de WK-wegrit voor beloften in Zürich, positief getest hebben op het verboden middel CERA, wat een variant is van EPO.

Meer spraakmakende resultaten

Vysocan is amper 20. In principe worden alle renners onderworpen aan controles, maar er is mogelijk ook een reden waarom Vysocan in het vizier van speurders is gekomen. Dit jaar zette hij immers toch wel wat meer spraakmakende resultaten neer in de beloftencategorie dan voordien het geval was. Zo werd hij vierde en tweede in nationale koersen in Tsjechië en Slovakije.

Hij eindigde ook zesde in het jongerenklassement van de Ronde van de Toekomst. In de Ronde van Zuid-Bohemen veroverde hij de witte trui en eindigde hij zesde in het algemene klassement. Vysocan stond onder contract bij Pierre Baguette Cycling. Dat is de ploeg die Peter Sagan kon overtuigen om in 2024 nog twee rittenkoersen af te werken, nadat die eind vorig jaar afscheid nam van TotalEnergies.

Dopingzaak hypothekeert carrière

Inmiddels is Sagan definitief op pensioen. Zijn ex-ploegmaat Vysocan staat nog aan het begin van zijn carrière, maar die wordt door deze dopingzaak stevig gehypothekeerd.