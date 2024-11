Het blijft maar duren! UCI grijpt in en schorst renner voor gebruik van doping: positief getest op EPO

Wie denkt dat het EPO-tijdperk al lang achter ons ligt, heeft het toch niet helemaal juist. De UCI heeft nog een renner een voorlopige schorsing moeten opleggen voor gebruik van EPO.

Het gebruik van EPO in de wielersport wordt vooral in verband gebracht met de jaren negentig. Toen werd het hormoon schijnbaar veelvuldig gehanteerd in het peloton, maar ook anno 2024 duikt af en toe nog zo'n geval op. De UCI laat weten dat de Poolse wielrenner Kacper Gieryk positief getest heeft op EPO en daar de nodige gevolgen worden aan gegeven.

Gieryk wordt op reeds 21-jarige leeftijd dus geconfronteerd met nieuws dat als een donkere schaduw boven zijn carrière zal hangen. Hij koerste dit jaar vooral in eigen land, maar was ook twee wedstrijddagen actief in België door zijn deelname aan het EK wielrennen. Hij deed in Limburg namens Polen mee aan de Mixed Relay en reed ook de individuele tijdrit bij de beloften.

Drie keer nationaal kampioen tijdrijden

Dat mag niet verbazen, want het is vooral in het hardrijden dat zijn capaciteiten liggen. Gieryk is al drie keer op rij Pools kampioen tijdrijden bij de beloften geworden. Als hij op een gegeven moment de stap naar de profs kon zetten, zou het de vraag zijn of hij ook op dat niveau de nationale titels zou kunnen opstapelen. Momenteel heeft hij dus wel andere katten te geselen.

Hij heeft positief getest bij een controle op dinsdag 24 september 2024, een dag na de individuele tijdrit voor beloften op het WK in Zürich. De standaardprocedure van de anti-dopingreglementen van de UCI schrijft een voorlopige schorsing voor en die gaat nu dus ook in. Gieryk heeft wel nog het recht om een B-staal aan te vragen.

Aanslepende zaak dreigt

Als hij die aanvraagt, is het voor hem te hopen dat die een ander resultaat oplevert. Indien niet, dan weten we dat het een aanslepende zaak kan worden om zijn naam te kunnen zuiveren.