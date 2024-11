Sepp Kuss van Visma-Lease a Bike is eraan voor de moeite: amateurrenner slaat weer toe, maar wel op 'illegale' wijze

Sepp Kuss had wellicht de bui al zien hangen. Een amateurwielrenner is tegenwoordig immers de schrik van elke recordhouder in het profpeloton en heeft opnieuw toegeslagen.

De Canadees Jack Burke is op recordjacht, want hij hoopt op deze manier een profploeg ervan te overtuigen om hem een contract aan te bieden. Onlangs raakte al bekend dat hij het record beet heeft op de Stelvio en de Mortirolo. Jai Hindley en Vincenzo Nibali wisten meteen dat ze hun respectievelijke records op die cols kwijt waren.

Het verschil was zelfs aanzienlijk en dat gaf Burke de moed om te verklaren dat hij ook achter het record op de Col de Madone zou gaan. Dat heeft misschien wel de aandacht gewekt van niemand minder dan Tadej Pogacar, want de Sloveense heerser van het wielrennen is diegene die op deze beklimming voorlopig de beste tijd heeft.

Nieuwe toptijd op Alpe d'Huez

Het hoeft echter niet altijd in het Italiaanse gebergte te zijn dat Burke vertoeft. Hij is inmiddels naar Frankrijk getrokken om de Alpe d'Huez te beklimmen. Op Strava is een nieuwe toptijd op de Alpe d'Huez verschenen: Burke haalde de top in 35 minuten en 56 seconden. Hij was zo 9 seconden sneller dan het vorige record van Sepp Kuss.

Burke wendt wel alle middelen aan in zijn jacht op de betere cijfers. Hij heeft de Alpe d'Huez beklommen met de Scott Addict RC, een nieuwe fiets die pas door Scott Sports is voorgesteld. Scott Sports meent dat dit een vederlichte koersfiets is van 5,9 kilogram. Dat is een lichter gewicht dan in wielerwedstrijden gebruikt mag worden.

Nu ook de vrees van Pogacar

Burke zal er zijn slaap niet voor laten, want hij heeft het record van Kuss wel degelijk afgepakt. Tadej Pogacar zal er dus niet helemaal gerust op zijn.