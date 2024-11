Verbitterde renner stelt zich grote vragen bij levensvatbaarheid van de sport en rekent af met WorldTour: "Dit is waanzin"

Het is niet iedereen gegeven om een plek te vinden in de wielersport, laat staan in de WorldTour. Voor de 32-jarige Simon Pellaud is het steeds meer een worsteling en hij geeft zelf toe dat hij daar wat door verbitterd is.

De Zwitser koerste de voorbije twee seizoenen voor Tudor Pro Cycling, de ploeg van Fabian Cancellara. Naarmate hij dichter kwam bij het aflopen van zijn contract, kwam Pellaud in een periode van onzekerheid terecht. Er kwam uiteindelijk geen contractverlenging. "Het deed me pijn om naar de uitgang te worden geduwd omdat ik het niet had verwacht', zegt hij aan Le Matin.

Pellaud kijkt nu met gemengde gevoelens terug op die hele periode. 'Ik kreeg een kleine tik. En tegelijkertijd voel ik me bevrijd van een last. Het is 50-50. Ik voel me nog steeds een beetje verbitterd, maar ik heb mijn lot geaccepteerd." Desondanks benadrukt hij dat hij de ploeg niet echt iets kwalijk neemt. "Ik bleef op goede voet staan met Tudor."

Pellaud zegt de WorldTour vaarwel

Pellaud ervaarde immers wel de appreciatie voor zijn persoonlijkheid en zijn werk. Zijn probleem met de wielerwereld heeft meer te maken met de algemene situatie in de sport. De drang om competitie aan te gaan op het hoogste niveau, zoals hij vroeger deed bij IAM Cycling en Trek-Segafredo, voelt hij niet meer. "De World Tour doet me niet langer dromen, ik trek er een streep onder."

"Ik vraag me oprecht af of het wielrennen zoals het is geworden op de lange termijn levensvatbaar is", voegt hij eraan toe. "Het niveau, het tempo, de risico's die we nemen... Dit is waanzin. Het dagelijkse leven dat je moet leiden om in de elite te bestaan, past niet bij mij. Er wordt zoveel gevraagd dat er geen ruimte is voor iets anders dan fietsen. De nieuwe generaties hebben geen leven."

Pellaud wil wel nog blijven koersen

Pellaud heeft nog geen nieuwe ploeg gevonden, maar wil dus op een lager niveau dan de WorldTour wel nog aan wielrennen doen. "Ik heb nog een paar goede jaren voor de boeg."