Nieuwe concurrente zwaait met lof voor Lotte Kopecky: "Is heel leuk om te zien"

Olympisch kampioene mountainbiken Pauline Ferrand-Prévot (32) maakt in 2025 een definitieve overstap naar de weg. De Française kijkt met bewondering naar Lotte Kopecky.

Het vrouwenpeloton ziet er in 2025 een stuk anders uit. Demi Vollering verhuist van SD Worx-Protime naar FDJ-SUEZ, Anna van der Breggen maakt haar comeback bij SD Worx-Protime en Pauline Ferrand-Prévot gaat voor Visma-Lease a Bike rijden.

De Française koos bewust voor de Nederlandse ploeg. "Mijn partner Dylan van Baarle had zijn invloed op mijn keuze, ja. Hem hier gelukkig zien, gaf bevestiging. Ook zag ik hoe de ploeg de Tour al won met Vingegaard", zegt ze bij Sporza.

Het is van 2018 geleden dat Ferrand-Prévot nog meer dan drie wegkoersen op een jaar reed. Toen werd ze onder meer zesde in de Trofeo Alfredo Binda en zevende in Luik-Bastenaken-Luik. Dit jaar reed Ferrand-Prévot al het WK op de weg.

Ferrand-Prévot over comeback, Kopecky en Vos

De finish haalde de Française niet. "Ik moest het eerste wedstrijduur de hele tijd flink duwen op mijn pedalen en voelde ik mezelf leeglopen." Er is duidelijk nog werk aan de winkel om onder meer wereldkampioene Lotte Kopecky te kloppen.

"Lotte is zo een klassevolle rijdster", zegt Ferrand-Prévot. "Het is leuk om te zien wat ze allemaal aan het bereiken is. Voor mij is ze een voorbeeld, zoals Marianne Vos. Haar inzet en respect is enorm. Dat vind ik enorm leuk."