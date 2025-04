Wout van Aert krijgt gigantische opsteker voor Parijs-Roubaix: "Fantastisch"

Wout van Aert rijdt straks in Parijs-Roubaix met het bandendruksysteem van GRAVAA. De overwinning van Pauline Ferrand-Prévot moet hem alvast heel veel moed geven.

Op de ploegenvoorstelling wilde Wout van Aert niet bevestigen dat hij met het bandendruksysteem van GRAVAA zal rijden, maar daar bestaat eigenlijk geen twijfel over. Van Aert heeft het uitvoerig getest en kreeg zaterdag nog eens bevestiging van de grote waarde ervan.

Zijn ploeggenote Pauline Ferrand-Prevot won er Parijs-Roubaix mee en dat bij haar eerste deelname. De Française was achter ook lovend over het systeem, waarmee voor meer of minder lucht in de banden gekozen kan worden.

Ferrand-Prevot wint Parijs-Roubaix met bandendruksysteem

"Het was fantastisch om met lagere druk over de kasseien te kunnen rijden. We waren veel comfortabeler dan onze concurrentes, de fiets wipte minder op en neer en ons achterwiel had meer grip", zei Ferrand-Prevot achteraf op haar persconferentie.

"En dan op het asfalt de banden weer te kunnen oppompen was fantastisch. Ik heb elke sector de bandendruk aangepast." Op de kasseien reed Ferrand-Prevot met een bandendruk van 2,1 à 2,2 bar, op het asfalt was dat zo'n 4 bar.

"Het was fantastisch om met het systeem te kunnen rijden en het te hebben voor de concurrentie. Want ik denk dat in de toekomst iedereen iets vergelijkbaars zal hebben in Parijs-Roubaix", besloot de Française nog.