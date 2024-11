Belgische podcaster heeft pittige boodschap voor Soudal Quick-Step over de Giro-plannen van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel mikt in '25 weer op een succesvolle Tour, maar zit misschien ook met Giro-plannen in zijn hoofd. Benji Naesen hoopt dat Soudal Quick-Step een ander traject uittekent voor 2025.

In de Lanterne Rouge Cycling Podcast gaan ze in op hoe Evenepoel het volgende jaar moet indelen. Benji Naesen heeft er alvast een duidelijke mening over. "Ik zou hem graag opnieuw naar de Tour zien gaan om misschien te proberen om hoger te mikken dan enkel een podiumplaats." Is dat dan voluit voor de zege gaan? "De winst ligt waarschijnlijk niet binnen handbereik", is Naesen ook wel realistisch.

"Er wordt gesproken om hem vooraf de Giro te laten rijden. Ik wil Remco geen dubbel Giro-Tour zien doen", heeft Naesen een glasheldere boodschap voor Soudal Quick-Step. "Als je nog geen rittenkoers van één week kunt combineren met de Tour de France, waarom zou je er dan een andere grote ronde mee combineren? Win een rittenkoers van één week en strijden voor het podium in de Tour: dat zou mijn focus zijn."

Lefevere geen fan van gravelritten

Naesen wijst er ook op dat er een gravelrit in de Giro zit en het het beste is om die te vermijden. Aangezien Patrick Lefevere een bijzonder koele minnaar van gravelritten is, is de kans misschien wel groot dat Evenepoel alsnog de Giro overslaat. Naast het rondewerk komt ook de optie van de klassiekers aan bod. Zou een deelname aan de Ronde van Vlaanderen aangewezen zijn?

"Er is zo'n groot risico om te vallen", waarschuwt Patrick Broe. "Dat is zo", is Naesen het met hem eens. "Bekeken we Remco vorig jaar niet als de redder van de klassieke ploeg van Soudal Quick-Step? Maar ik vind het ook een groot risico voor de Tour." Evenepoel weet maar al te goed dat het kan mislopen in aanloop naar de Tour.

Optie voor Evenepoel om Pogacar te ontwijken

Dit jaar is hij immers ook stevig gevallen in de Ronde van het Baskenland. Een andere keuze kan zijn om misschien wat minder hectische klassiekers te rijden. "Is de Ronde een groter risico dan pakweg de Brabantse Pijl? Dat weet ik zo zeker nog niet." Broe had een ander idee: "Ik zou Pogacar ontwijken en bijvoorbeeld de Amstel rijden."