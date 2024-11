Gaat Pogacar dan toch Parijs-Roubaix rijden? UAE-manager onthult wanneer er duidelijkheid komt

Tadej Pogacar won in 2024 maar liefst 25 keer. De Sloveen zoekt ieder jaar naar nieuwe uitdagingen en Parijs-Roubaix zou wel eens een kunnen worden.

Dit jaar reed Tadej Pogacar voor het eerst de Giro en hij won er meteen zes ritten en het eindklassement. Nu dat afgevinkt is, gaat de Sloveen op zoek naar een andere uitdaging. De vraag is welke.

In de monumenten jaagt Pogacar nog op een zege in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Het Italiaanse monument reed Pogacar al vier keer, dit jaar werd hij derde en stond hij voor het eerst op het podium. Parijs-Roubaix reed de wereldkampioen van Zürich nog nooit.

Rijdt Pogacar Parijs-Roubaix?

De kans is klein dat hij volgend jaar aan de start staat, maar UAE Team Emirates laat toch een opening. "Als Tadej opnieuw de Giro wil rijden, moet hij Parijs-Roubaix laten schieten door de specifieke voorbereiding op een grote ronde", zegt CEO Matxin Fernandez bij Eurosport.

"Die twee koersen overlappen dus eigenlijk. Maar het is duidelijk dat het idee is om zijn erelijst verder op te smukken met koersen die hij nog níet gewonnen heeft", hint Fernandez duidelijk naar Milaan-Sanremo én Parijs-Roubaix.

En er is ook al een beslissing genomen. "We hebben al gesproken over het schema voor 2025. We hebben knopen doorgehakt en de beslissingen zijn genomen. We zullen de planning aankondigen op 10 december tijdens de mediadag van de ploeg in Alicante."